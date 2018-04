Spyro Reignited Trilogy el 21 de septiembre. El emblemático dragón morado regresa completamente remasterizado, justo a tiempo para celebrar su 20º aniversario.

Madrid. ¡Spyro se encuentra descontrolado! Listo para vencer a los malos en Spyro Reignited Trilogy, una colección de juegos que tendrá a los fans “Spyr-ando” hasta el próximo 21 de septiembre. En Spyro Reignited Trilogy los jugadores llegaran más alto, lanzaran llamaradas más grandes y exploraran mejorados entornos gracias a la diversión de los gráficos HD en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y la familia de consolas Xbox One de Microsoft, incluida Xbox One X. Spyro Reignited Trilogy presenta a los jugadores una colección completamente remasterizada de la trilogía original de Spyro que forjó el fenómeno: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon. Spyro Reignited Trilogy ya se encuentra disponible para su reserva.

Truco: el tráiler de Spyro Trilogy escondido en Crash N. Sane Trilogy

Para celebrar el 20º aniversario de Spyro, Activision Publishing, Inc., una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), prepara su regreso en el mes de septiembre. Haciendo referencia a los orígenes de Spyro, a partir del lunes 9 de abril los jugadores de Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy de PlayStation 4 en Europa, Australia y Latino América podrán introducir el mítico código (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → cuadrado) en la pantalla de inicio de Crash Bandicoot 3: Warped, para ver el tráiler de Spyro Reignited Trilogy.

Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad que los fans recuerdan en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y a su pandilla de dragones chiflados y otros bobalicones (incluyendo la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y a muchos otros. La trilogía también incluye entornos mejorados, controles actualizados, efectos de luz completamente nuevos y cinemáticas rediseñadas para darle más sabor a esta aventura única.

“Estamos encantados de la fidelidad conseguida con los tres juegos originales de Spyro en Spyro Reignited Trilogy”, ha mencionado Paul Yan, responsable de creatividad en Toys For Bob. “Hemos puesto todo nuestro amor en hacer que las personalidades y los mundos sean fieles a las versiones que los fans recuerdan, a la vez que hemos creado una colección sorprendentemente fresca y rica en detalles en alta definición. Traemos de vuelta al Spyro del que todos nos enamoramos hace 20 años”.

Spyro Reignited Trilogy ofrece una experiencia de juego increíble que se construye sobre la excelencia de los tres primeros juegos. Cada nivel de Spyro Reignited Trilogy ha sido diseñado tomando como referencia los originales. Los personajes han sido reinventados de forma creativa y con un atractivo adicional, permitiendo a los fans reavivar la llama con Spyro y sus compañeros, como nunca antes. Los jugadores disfrutarán de una trilogía que está repleta de detalles, actualizada con las nuevas mecánicas, con soporte para joysticks analógicos y con un suave manejo de las cámaras. Spyro Reignited Trilogy también cuenta con una versión re-imaginada de la banda sonora original de Stewart Copeland, ya presente en los tres primeros juegos.

