Call of Duty: WWII – La Máquina de Guerra

El próximo 10 de abril verá la luz el segundo DLC de Call of Duty WWII. Con La Máquina de Guerra, Sledgehammer Games ha creado una serie de nuevos y emocionantes mapas y experiencias, diseñados para llevar a los jugadores de Call of Duty®: WWII a escenarios completamente nuevos. Lucharán en la emblemática batalla de la Segunda Guerra Mundial en Dunkerque, viajarán a las instalaciones secretas de misiles V-2 en Alemania, y liderarán el combate en Egipto.

También incluye una nueva misión del Modo Guerra. Podrán disfrutar de una nueva misión del Modo Guerra, desarrollada junto a Raven Software y que, bajo el nombre Operación Husky, incluye una nueva mecánica de juego – ¡combates en el aire! Además, contarán con un nuevo y emocionante capítulo Nazi Zombies, que lleva la historia de Barbarossa a otro nivel.

Como es habitual, este contenido descargable estará disponible antes en PS4. La Máquina de Guerra estará disponible primero para PlayStation 4, a partir del 10 de abril, así que ¡cancelad vuestros planes, poneos cómodos y preparaos para la acción en el campo de batalla!

Más información sobre Call of Duty: WWII en CallofDuty.com/WWII