PlayStation VR disponible a un nuevo precio a partir del 29 de marzo. 100 euros de descuento. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy que el starter pack de PlayStation VR (PS VR) (con PlayStation Camera y el título PS VR Worlds) estará disponible a un nuevo precio recomendado de 299 € en los puntos de venta habituales a partir del próximo 29 de marzo de 2018, lo que supone un importante descuento de 100 € sobre el precio original. En palabras de Liliana Laporte, directora general de Sony Interactive Entertainment España (SIE España): “La reducción de precio de PS VR permitirá acercar esta innovadora tecnología a los jugadores que quieran adentrarse en la realidad virtual de PlayStation®. El catálogo de PS VR ha estado en constante crecimiento desde su lanzamiento, ofreciendo aventuras diferentes que sumergen a los usuarios en una novedosa forma de experimentar los videojuegos”.

PlayStation VR disponible a un nuevo precio a partir del 29 de marzo. 100 euros de descuento

El dispositivo de realidad virtual para PlayStation®4 estará disponible en todo el mundo a un precio recomendado de 299 €. Sony ha anunciado el nuevo precio de PlayStation VR (PS VR), el casco de realidad virtual de su plataforma de juego, que pasará a costar 299 euros a partir del 29 de marzo.

Madrid. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy que el starter pack de PlayStation VR (PS VR) (con PlayStation®Camera y el título PS VR Worlds) estará disponible a un nuevo precio recomendado de 299 € en los puntos de venta habituales a partir del próximo 29 de marzo de 2018, lo que supone un importante descuento de 100 € sobre el precio original.

En palabras de Liliana Laporte, directora general de Sony Interactive Entertainment España (SIE España): “La reducción de precio de PS VR permitirá acercar esta innovadora tecnología a los jugadores que quieran adentrarse en la realidad virtual de PlayStation®. El catálogo de PS VR ha estado en constante crecimiento desde su lanzamiento, ofreciendo aventuras diferentes que sumergen a los usuarios en una novedosa forma de experimentar los videojuegos”. Laporte destaca también que “al amplio catálogo de títulos presentes en PS VR se añadirán este 2018 una nueva hornada de videojuegos y experiencias que complementarán la extensa oferta de entretenimiento que pueden disfrutar los usuarios de PS4™”.

Desde su lanzamiento en octubre de 2016, se han lanzado en todo el mundo aproximadamente 300 títulos y experiencias para PS VR de desarrolladores y editores de terceros, además de los creados por SIE Worldwide Studios (SIE WWS). PS VR seguirá ampliando su catálogo con esperados lanzamientos como Blood & Truth, WipEout Omega Collection y Firewall Zero Hour (SIE WWS); The Persistence (Firesprite Ltd), Star Child (Playful Corp), Eden Tomorrow (Soul Pix) y Smash Hit Plunder (Triangular Pixels), además de experiencias VR como Virry Safari: Wild Encounters (Fountain Digital) y CoolpaintrVR (Sngular). Con este nuevo y atrayente precio, SIE ampliará aún más la plataforma PS VR y la colección de emocionantes juegos y revolucionarias experiencias de realidad virtual, para que PlayStation® siga siendo el mejor lugar para jugar para usuarios de todo el mundo.

Videojuegos de PS4 en promoción

Por otra parte, la campaña promocional Solo en PlayStation® continúa activa en videojuegos en formato físico, con descuentos de hasta el 60% en títulos exclusivos del catálogo de PS VR como Farpoint, un intenso shooter en primera persona que tiene lugar en un remoto e inexplorado planeta; PlayStation VR Worlds, un mundo repleto de pruebas y desafíos que superar; Robinson: The Journey, una historia de supervivencia en un entorno hostil o RIGS: Mechanized Combate League, que sumergirá al jugador en un futurista deporte a bordo de extraordinarias máquinas.

Además de los videojuegos para PS VR, otros títulos exclusivos de PS4 como Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón; Horizon Zero Dawn o Gran Turismo Sport, entre otros, mantendrán importantes descuentos en sus ediciones físicas hasta el próximo 31 de marzo, fecha en la que finalizará la campaña promocional.

El pack de inicio de PS VR costará 299 euros, 100 euros menos que su precio original, desde este jueves. El pack de inicio incluye el dispositivo de realidad virtual PlayStation VR, así como la PlayStation Camera y el juego PlayStation VR Worlds (el código para descargalo).

Para más información, visita:

Web oficial de PS VR

Blog oficial de PlayStation®