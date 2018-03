World of Tanks para consola presenta un paquete de novedades que te permitirá disfrutar durante San Patricio y March Madness. El pack especial contendrá un nuevo tanque modelo irlandés, cofres de guerra gratis y torneos épicos para todos los jugadores.

Wargaming, desarrollador y editor de World of Tanks, presentará durante este mes distintos eventos, nuevos contenidos y misiones especiales, para celebrar San Patricio y el campeonato de baloncesto masculino en América (March Madness). Las novedades estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360.

El Día de San Patricio se acerca rápidamente, y los jugadores tendrán una misión muy especial para conmemorar el día nacional de Irlanda. En la nueva misión ‘La suerte del irlandés’ tendrán la posibilidad de ganar cofres de guerra gratis con sus comandantes. Los cofres contendrán una selección aleatoria de tesoros y regalos y se obtendrán por cada 10 victorias que ganen en la batalla. La misión especial estará disponible durante el fin de semana del 16 al 18 de marzo.

El último héroe de World of Tanks también proviene de la Isla Esmeralda. Su nombre es Banshee Comet, un soldado irlandés que ofrece un giro interesante y único al juego. Toma su nombre de una criatura mitológica del folclore irlandés, y combina una movilidad increíble, con un impacto devastador y una gran precisión. Además, los primeros usuarios se podrán beneficiar de una misión exclusiva que incluyen todos los paquetes Banshee Comet, y que permitirá obtener un incremento del 25% de experiencia en cada logro de la tripulación para cada uno de los tanques que se encuentren activo. Estará disponible hasta el 2 de abril.

En la parte competitiva, los comandantes se encuentran ahora mismo en medio del épico torneo Tank Madness, una competición que se realiza en equipo y que enfrenta a 8 naciones entre sí durante los fines de semana del mes de marzo. Checoslovaquia y China se verán las caras en un enfrentamiento David vs. Goliat que tendrá lugar del 16 al 18 de marzo, mientras que Suecia luchará contra EE. UU en el último tramo, del 23 al 25 de marzo. Los jugadores se podrán unir a la competición todos los fines de semana para ganar el premio “Silver”, es decir, tiempo Premium y acceso a otras misiones especiales.

A los comandantes que no tengan suficiente con Tank Madness, les espera una competición a final de mes, del 30 de marzo hasta el 1 de abril. El torneo final IV enfrentará a los vencedores de cada grupo que lucharon en marzo. Los comandantes que brinden su apoyo al equipo ganador lograrán ondear la bandera de esa nación y obtendrán un tanque “Hero Flag” como premio máximo.

Además, a partir del 20 de marzo, dos nuevos modelos de vehículos chinos de gran poder estarán listos para entrar en batalla. Estos modelos podrán obtenerse en la tienda de World of Tanks. El WZ-120-1G FT cuenta con alta velocidad y armadura pesada, dándole la ventaja desde la perspectiva de la agilidad y la defensa en la batalla. El WZ-111 se une a él como un peso pesado rápido y furioso, balanceando un arma todopoderosa que está preparada para el máximo daño en el fragor de la batalla. Estos tanques están disponibles juntos en un paquete “Mega” o por separado en paquetes “Ultimate”, “Loaded” y “Base”, y estarán disponibles hasta el 9 de abril.

World of Tanks para consolas es uno de los juegos gratuitos de mayor éxito del mundo, con más de 14 millones de jugadores en Xbox y PlayStation. El juego mejora constantemente en términos de calidad y contenido añadiendo nuevos modos de juego, campañas, operaciones y, por supuesto, mapas o tanques temporales. Además, el reciente lanzamiento de ‘War Stories’, ofrece más de 12 horas de batallas individuales y cooperativas para aquellos jugadores que desean evitar batallas tácticas y 15 vs. 15 pvp (jugador contra jugador).

Para conocer más detalles sobre la misión ‘La suerte del irlandés’, visita:

https://console.worldoftanks. com/news/game-events/up-all- night-to-get-lucky/

¿Qué es World of Tanks?

World of Tanks para consolas, es un juego de batalla ambientado en la guerra de tanques de mediados del siglo XX que se juega en equipo y que ofrece la opción de multijugador online, creado por Wargaming West en Chicago, Los jugadores se sumergen en feroces combates de tanques 15 vs. 15 pvp con oponentes de todo el mundo, y cuentan con cinco clases de vehículos para elegir. Los jugadores pueden luchar en más de 90 mapas diferentes y elegir el control de su vehículo preferido entre más de 660 tanques diferentes de 9 países.

World of Tanks para consola es jugado por más de 14 millones de jugadores en todo el mundo, y está disponible en todas las generaciones de Xbox One y PlayStation 4, así como en Xbox 360. Por primera vez, el juego multiplataforma y el chat en equipo permiten a los jugadores en cada Plataforma Xbox, incluidas Xbox One y Xbox 360, luchar juntos y competir junto a jugadores de todo el mundo. Los jugadores también pueden compartir su progreso y contenido entre todas las plataformas Xbox a través de una sola cuenta de Xbox Live. Además, todos los titulares de cuentas de PSN y Xbox Live pueden descargar gratuitamente World of Tanks para consolas con impresionante resolución 4K y soporte HDR para PlayStation 4 Pro y Xbox One X. También se puede jugar el modo de campaña para el épico ‘War Stories’ de forma gratuita, con historias episódicas nuevas y regulares que brindan a los jugadores la oportunidad de revivir o reescribir la historia. Actualmente hay cinco War Stories disponibles, que ofrecen por primera vez en la historia de la franquicia de World of Tanks más de 12 horas de impresionantes e inmersivas batallas cooperativas para un solo jugador.