Shadow of the Tomb Raider; se lanza el 14 de septiembre y mañana el trailer

Cada vez son más los rumores de que Shadow of the Tomb Raider será la próxima entrega de la saga protagonizada por Lara Croft y ahora se ha tenemos fecha de lanzamiento.

Shadow of the Tomb Raider se lanzará el 14 de septiembre de 2018 para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

La página oficial de Tomb Raider se ha actualizado, anunciando que mañana se revelará la próxima aventura de Lara Croft. Según las filtraciones, se llamará Shadow of the Tomb Raider.

Además ya se ha filtrado el trailer en Youtube

El momento de la presentación busca coincidir con el estreno de la nueva película de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander.

Aunque la web no indica más que la hora de su anuncio, el 15 de marzo a las 14:00 horas en España, el código html les ha jugado n a mala pasada

{“logoDate”:”September 14, 2018“},”countdown”:{“days”:”Days”,”hours”:”Hours”,”minutes”:”Mins”,”seconds”:”Secs”,”copy”:”Reveal date april 27. 2018“},”preOrder”:{“edition”:”Edition”,”title”:”Pre-order”,”retailer”:”Retailer”,”subTitle”:”Pleace choose”,”copy”:”Game release date”,”tagline”:”Shadow of The Tomb Raider is the climatic finale of Lara’s origin story. Available September 14th 2018″,”date”:”September 14. 2018”

La página menciona que su lanzamiento será el 14 de septiembre de 2018. Square Enix ha confirmado que mañana se presenta el nuevo Tomb Raider, el supuesto y esperado Shadow of the Tomb Raider, con el que se ha venido especulando tanto durante los últimos meses.

Square Enix se reserva para el 27 de abril el mostrar los incentivos y contenidos que incluirán las distintas ediciones especiales previstas para la obra. También se ha podido ver en el código fuente de la web las plataformas en las que se lanzará: Xbox One, PlayStation 4 y PC y el argumento Shadow of The Tomb Raider es el final climático de la historia de origen de Lara.

Tenemos ganas mañana de ver el trailer. Shadow of the Tomb Raider, según el contenido de la web, se podrá jugar en PlayStation 4, Xbox One y PC.