Sony Playstation 4 hace una recopilación de los próximos juegos exclusivos. 14 juegos exclusivos que están a punto de llegar a PS4 y que deberías esperar con ganas.

Sony ha recopilado todos los juegos exclusivos confirmados para estos próximos meses en PlayStation 4. Ha sacado músculo para hacernos babear de los juegos que van a llegar en exclusiva a su consola.

Aunque no todos ellos vayan a salir en 2018 ya que juegos como Days Gone no llegará hasta el 2019.

En los últimos E3, Paris Games Week y PSX tenemos muchos anuncios de juegos de nivel triple A para Playstation 4. Así que vamos a ayudarte con una pequeña recopilación.

Os dejmos todos los juegos exclusivos confirmados para PS4 y te explicamos por qué deberías prestarles atención a cada uno de ellos.

Pronto llegarán God of War y Detroit: Become Human, en abril y mayo respectivamente.

Más dudas generan otros como Ghost of Tsushima o The Last of Us II, mientras que Spider-Man se espera para la campaña navideña.

Es de esperar que durante el E3 2018 se detallen y ofrezcan fechas de salida de aquellos que más están dando que hablar.

Desarrollado por Insomniac Games es uno de los juegos más esperados para Playstation 4 y la campaña de navidad

Es el mejor superhéroe. El juego esta siendo creado por el estudio que hizo Ratchet & Clank. Con un Peter Parker renovado y una tropa increíble de supervillanos, un escenario ampliado y divertido donde Spider-Man despliega su espectacular equipamiento y una ciudad de Nueva York detallada y llena de misiones. Ideal para los fans de los mundos abiertos.

Desarrollado por Monica Studios. Una de las franquicias más esperadas para la consola de Sony llegará el 20 de abril

Kratos y su hijo vuelve a PS4 con un viaje épico como nunca antes han vivido los fans de la franquicia. Ahora con la mitología nórdica para ofrecer a los aficionados a las aventuras un éxito de fantasía lleno de acción en forma de profunda búsqueda personal que enfrenta al semidiós y a su hijo Atreus a un mundo y unos peligros que te dejarán sin aliento.

Desarrollado por Quantic Dream llegará en mayo

El estudio que ha creado juegos que nos hacen pensar como Heavy Rain vuelve su atención hacia la fragilidad de la coexistencia entre humanos y androides. Cada decisión cuenta y puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de tus tres personajes.

Desarrollado por Bend Studio- Llegará en 2019

Lucha por la supervivencia en un mundo abierto que se ha hundido en el caos al declararse una pandemia global. Juega como el motero convertido a cazarrecompensas Deacon St. John mientras lucha por su vida contra bandas rivales, hordas incontenibles de monstruos humanos errantes conocidos como Freakers y un entorno brutal que intentará acabar con él. Explora, busca, sobrevive.

Desarrollado por Sucker Punch el creador de InFamous.

Por qué esperarlo con ganas:

Una aventura de acción de mundo abierto más que ambiciosa situada en el Japón feudal. Tendrás atractivos paisajes que explorar, personajes diseñados con detalles históricos auténticos y una historia inspirada en los clásicos juegos de samuráis.

Desarrollado por London Studios creadores de The London Heist, ahora llegarán con uno de los juegos esperados para Playstation VR.

Una aventura para PS VR completamente nueva, ambientada en el turbio Londres de los bajos fondos. Sé el héroe de acción de tu propio thriller criminal lleno de tiroteos e increíbles objetos interactivos.

Desarrollado por Naughty Dog la seculea de unos de los mejores juegos de terror.

Juego de terror de supervivencia de Naughty Dog. Es una de las secuelas más esperadas

Desarrollado por Media Molecule

Un juego diferente. El nuevo juego de Media Molecule es tan deslumbrantemente único como LittleBigPlanet, su anterior juego para PlayStation.

Desarrollado por PixelOpus

Transforma por completo la aldea pesquera de Denska, prácticamente abandonada, en un vibrante centro de arte colorido e interactivo. Esta intensa pero bella aventura se centra en Ash, un niño con el que se meten constantemente los chicos mayores del pueblo. Usando el sensor de movimiento del mando inalámbrico DUALSHOCK 4 podrás pintar en las paredes criaturas que cobrarán vida para ayudar a Ash mientras limpia Denska con el poder de su pincel.

Desarrollado por Flavourworks

Erica es un intrigante drama interactivo de acción real que se une al creciente catálogo de PlayLink para PS4, un thriller intenso en el que tú decides que pasa a continuación. Ayuda a identificar a un asesino, exploras su mundo y odo usando la pantalla de tu teléfono.

MediEvil es un videojuego de aventura y acción para PlayStation lanzado en octubre de 1998. Aunque Sony no diese más detalles sobre el lanzamiento de la remasterización/ remake de ‘MediEvil‘ en la PlayStation Experience, parece evidente que el juego verá la luz en octubre de 2018. Será entonces cuando se cumplan 20 años desde el lanzamiento del juego original.

Un clásico de PlayStation resucita para una nueva generación: Sir Daniel Fortesque regresa a tu esquelevisión. Es una oportunidad para que los fans redescubran su gusto por esta aventura de combates cuerpo a cuerpo en un entorno escalofriante. Una oportunidad para que los jugadores de PS4 descubran este juego de la Sony Playstation Original. Además este año los remakes están de moda como ha demostrado Shadow of the Colossus

12. Yakuza 6: The Song of Life

Desarrollado por SEGA y ambientado en la mafia Yakuza de Japón.

Yakuza 6 ofrece una mezcla fascinante de exploración, combate brutal y deslumbrantes representaciones de pueblos japoneses que podrás inspeccionar (¡con arcades de juegos auténticos de Sega!). No dejes que el 6 te eche para atrás: este juego es una magnífica introducción a la franquicia de Sega.

13. Firewall: Zero Hour

Desarrollado por First Contact Entertainment. Juego de realidad virtial para PS VR.

Un enfrentamiento multijugador entre dos equipos se vuelve aún más tenso al jugar en PS VR. Infíltrate y cumple con tu objetivo cuando seas atacante, o muestra tus superiores habilidades estratégicas protegiendo el objetivo como defensor. Si te dan, estás fuera: prepárate Para intensas partidas online.

14. Death Stranding

Desarrollado por Kojima Productions. Death Stranding es un próximo videojuego de acción en mundo abierto desarrollado por Kojima Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment en exclusiva para la consola PlayStation 4

Hideo Kojima regresa con reparto plagado de estrellas que incluye a Norman Reedus, Mads Mikkelsen y el director ganador del Oscar Guillermo del Toro. Todos ellos nos muestran lo que son capaces de hacer en su próximo juego.

En resumen 14 juegos exclusivos que están a punto de llegar a PS4 y que deberías esperar con ganas.

¿Cuál es el más esperado para vosotros? Yo ya tengo ganas de probar el nuevo God of War que llegará muy pronto en abril. Si os ha gustado podéis compartirlo en vuestras redes sociales.

Fuente: Blog de Playstation