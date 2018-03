Nintendo Labo Workshop – Un taller para pequeños inventores por primera vez en España. De la mano de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI), Nintendo celebra desde hoy el Nintendo Labo Workshop, un evento de cuatro días en el que una selección de familias podrá probar en primicia la nueva forma de jugar que propone Nintendo Labo.

¿Tienes ganas de crear, jugar y descubrir? Estudia Nintendo Labo a fondo antes de que salga a la venta el 27 de abril para Nintendo Switch

El pasado 17 de enero, Nintendo volvía a sorprender con el anuncio de Nintendo Labo, una nueva forma de jugar e inspirar a las mentes más creativas y los corazones más inquietos, que mezcla la construcción de objetos a partir de planchas de cartón con un software único de Nintendo Switch con el que podremos dar vida a dichos objetos. Desde ayer, una selección de las familias que se inscribieron en la web de Nintendo Labo Workshop están viviendo en primera persona la experiencia de crear, jugar y descubrir con esta nueva línea de juegos únicos de Nintendo Switch. Nintendo Labo Workshop es la primera prueba de producto para el público en España, y tendrá lugar hasta el 11 de marzo en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI), situadas en pleno centro de Madrid.

Pero ¿qué es Nintendo Labo? El último “invento” de Nintendo consiste en manipular unas planchas de cartón siguiendo las instrucciones del software hasta lograr una serie de creaciones llamadas Toy-Con –entre las que se incluyen, por ejemplo, una caña de pescar, un piano, el manillar de una moto o un robot—y darles vida después con la tecnología de Nintendo Switch. ¿El resultado? Un juego de pesca, de carreras, o incluso un recital de piano… Pero esto es solo el principio, ya que el invento reserva toda una parte dedicada al descubrimiento, o sea, a dar rienda suelta a la imaginación del jugador para que se invente nuevos Toy-Con o nuevas formas de interactuar con los Toy-Con ya creados.

Del 8 al 11 de marzo, el Nintendo Labo Workshop reunirá a una selección de familias, elegidas de entre todas las que se inscribieron para participar en el evento tras el anuncio oficial de Nintendo Labo. Juntas, crearán y personalizarán Toy-Con, jugarán con ellos y descubrirán cómo funciona cada uno para, quizá, acabar ideando los suyos propios en el modo Taller que incluye el software.¿Y por qué en ETSIDI? Porque el vínculo entre Nintendo Labo y la misión de esta escuela de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid es clara. Así lo asegura su subdirector, Francisco Santos, que declara: “en ETSIDI buscamos nuevas maneras de acercar el conocimiento a la sociedad y vemos en Nintendo Labo una herramienta perfecta para transmitir nuestro trabajo a los jóvenes y a las familias, un producto que plasma a la perfección el enfoque interdisciplinar de nuestra escuela, pues incorpora la electrónica, la robótica, el diseño, la mecánica…” Además, añade, “Nintendo Labo es un perfecto ejemplo de ingeniería y diseño industrial, porque demuestra cómo llevar a la realidad la aplicación práctica del conocimiento a través de las competencias adquiridas en el ámbito de la creatividad y la tecnología. Cuando conoces el porqué de las cosas, adquieres confianza a la hora de inventar nuevas funciones, utilizaciones mecánicas o usos de esas cosas”. Así, a la hora de jugar, “Nintendo Labo permite a los niños al desarrollo de actividades que siguen con gran aproximación el discurso lógico de un proyecto de ingeniería: proyecto, ejecución, puesta en servicio. Les convierte en pequeños inventores”.

Los asistentes al Nintendo Labo Workshop no sólo podrán disfrutar de esta experiencia exclusiva antes del lanzamiento de Nintendo Labo, sino que también podrán poner a prueba sus dotes artísticas en un concurso de personalización de Toy-Con, en el que un jurado compuesto por profesores y estudiantes de la ETSIDI escogerá la creación más original de todo el Nintendo Labo Workshop. El autor de dicha creación ganará un pack de Nintendo Switch y un Kit variado de Nintendo Labo.

Pero las diferentes formas en que se pueden personalizar los Toy-Con es sólo uno de los muchos aspectos a descubrir en Nintendo Labo. Para Francisco Santos, “la magia de Nintendo Labo está en los Joy-Con, sin ellos, es un juguete de cartón”. Y es que, según este ingeniero industrial que también es subdirector de la ETSIDI, “la tecnología de Nintendo Switch y sus mandos Joy-Con crean maravillas gracias a diversas aplicaciones de su giroscopio, su vibración en diferentes frecuencias, su acelerómetro y su cámara de infrarrojos. Aquí es donde se ve claramente cómo se pone la máquina al servicio del niño. Nintendo Labo fusiona el juguete analógico (unas simples planchas de cartón) con la tecnología avanzada (la que hace falta para incorporar cámaras, sensores y programación) y propone planteamientos funcionales muy sencillos. El resultado es que los usuarios tienen la sensación de controlar como está resuelto el juguete. Y todo ello con el cartón como material de construcción. Un material muy accesible, muy humano”.

Nintendo Labo llega en un momento dulce para Nintendo Switch. La consola de Nintendo acaba de celebrar su primer cumpleaños siendo la consola doméstica de Nintendo que más rápidamente se ha vendido en su primer año en España, superando incluso a la todopoderosa Wii, y con un catálogo envidiable de más de 400 juegos entre los que se incluyen los dos pesos pesados de 2017, sí, esos que se han llevado los galardones más prestigiosos de crítica y público, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.

Nintendo Labo llegará a Europa el 27 de abril con dos kits: el kit variado y el kit de robot. Ambos kits incluyen todo lo necesario para poner a funcionar tus Toy-Con, incluidos los materiales para la construcción y el respectivo software de Nintendo Switch.

