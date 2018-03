Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. La colección remasterizada más vendida de la historia de PS4 llega a Nintendo Switch, Xbox One y Steam por primera vez el 10 de julio

¡CRASH BANDICOOT HARÁ HISTORIA ESTE VERANO!

Madrid. Los fans lo pedían, y Activision, una propiedad subsidaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), les ha dado respuesta llevando Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy a las principales plataformas de juego. Ya disponible en PlayStation®4, los fans de Crash podrán disfrutar del querido e icónico videojuego de los 90 como nunca antes, cuando el marsupial favorito de todo el mundo llegue a Nintendo Switch, Xbox One y Steam®, el próximo 10 de julio de 2018. La llegada de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy este verano a nuevas plataformas hará que, por primera vez, los tres juegos originales – Crash Bandicoot™, Crash Bandicoot™ 2: Cortex Strikes Back, and Crash Bandicoot™ 3: Warped – se puedan disfrutar en Nintendo, Microsoft y PC. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ya está disponible para su reserva en todas las nuevas plataformas.

Tal y como se anunció recientemente como parte del Nintendo Direct, los jugadores de Nintendo Switch harán historia cuando la trilogía original de Crash Bandicoot llegue a la plataforma de Nintendo. Con Nintendo Switch, los fans podrán girar, saltar y hacer wump, mientras se enfrentan a épicos desafíos y a las aventuras de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy donde quieran, disfrutando tanto del modo portátil, como de la comodidad del modo TV desde el salón de casa.

A partir del 10 de julio, los juegos de la trilogía original de Crash Bandicoot pasarán a formar parte de la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluido Xbox One X, dando a los fans más UMPH a su WUMP. Han pasado 10 años desde que el último juego de Crash Bandicoot estuvo disponible en la plataforma Xbox. Ahora, la comunidad de Xbox – que ha estado deseando tener la trilogía entre sus manos – podrá disfrutar de Crash en su consola preferida.

Y eso no es todo, porque Crash Bandicoot hará su debut en PC cuando Crash Bandicoot N. Sane Trilogy se estrene en Steam. El lanzamiento deCrash Bandicoot N. Sane Trilogy en Steam trae consigo un nuevo modo de juego, para que los fans disfruten de una gran variedad de opciones en los controles, incluyendo un soporte optimizado para Steam Controller, así como la posibilidad de jugar con teclado y ratón.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ya se encuentra disponible para PlayStation 4. Los fans pueden comenzar la reserva de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy para todas las nuevas plataformas. Más información enCrashbandicoot.com.

Activision y Vicarious Visions están honrando la herencia de Crash en toda la trilogía, a través de distintas iniciativas. Con más de 100 niveles que explorar, el juego remasterizado Crash Bandicoot N. Sane Trilogy cuenta con nueva iluminación, animaciones, texturas, modelos y cinemáticas – todo en “N. Hanced Fur-K”. La banda sonora del juego está llena de didgeridoos, xilófonos y líneas de bajo, así como de líneas de diálogo con algunos actores que aparecen en los juegos originales, como Jess Harnell, Lex Lang y Debi Derryberry, entre otros.

Las nuevas posibilidades de la trilogía incluyen poder elegir a Coco, la inteligente y vivaz hermana pequeña de Crash, que llega con un arsenal propio de ataques especiales. La trilogía cuenta con soporte para joystick analógico, un sistema de salvamento unificado y punto de control unificado, lo que hace más fácil que nunca que los nuevos aficionados disfruten de las aventuras clásicas. Además, la mejora de los niveles de bonificación y pruebas de tiempo en esta épica trilogía ponen a prueba ¡hasta a los jugadores más expertos!