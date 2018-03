Facebook en el ojo del huracán. Cambridge Analytica había obtenido ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de la red social

Así se usó, sin permiso, los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Con esta aplicación, los usuarios recibían una muy pequeña cantidad económica a cambio de realizar encuestas sobre personalidad. Pero el ‘software’ obtenía de estos participantes tanto datos personales suyos como de sus contactos de Facebook, sin que la red social actuase para impedirlo.

Kogan violó los términos de Facebook y ahora la investigación se centra en saber si Cambridge Analytica conocía esta violación y borró los datos obtenidos o los usó de forma consciente para influir en las elecciones norteamericana

La denuncia de la filtración ha salido a la luz gracias al testimonio de Christopher Wylie, un extrabajador de la compañía. Cambridge Analytica, que apadrinó la iniciativa camuflada bajo el nombre de Global Science Research, recibió todos los datos de 50 millones de usuarios de la red social

El propósito, según él, era influir en el proceso electoral estadounidense de 2016. Pero la compañía no solo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios.

Cambridge Analytica se defiende asegurando que no son los únicos que usan “datos de las redes sociales para extraer información sobre los usuarios” Sin embargo, es oficial que la campaña electoral del republicano Trump contrató a esta compañía en junio de 2016 y pagó más de seis millones de dólares.

Facebook aseguró en un comunicado oficial que no fue hasta 2015 cuando descubrió el supuesto engaño de Kogan. Su postura es que no han sido hackeados. Aleksandr Kogan solicitó y obtuvo acceso a la información de los usuarios que eligieron registrarse en su aplicación, y todos los involucrados dieron su consentimiento. Las personas a sabiendas proporcionaron su información, no se infiltraron sistemas y no se robaron ni piratearon contraseñas ni piezas de información delicada. Pero para los expertos las opiniones personales sobre aspectos electorales clave como la inmigración, los derechos a tener armas, la seguridad nacional, la educación, el medioambiente o los derechos civiles son sensibles y con la publicidad hipersegmentada de Facebook podian mandar anuncios para influir.