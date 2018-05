Ofertas de teclados mecánicos en Gearbest

Nuestros amigos de Gearbest están mejorando los precios de los teclados y esta semana tiene en oferta un ben teclado. La elección de un nuevo teclado es una difícil elección, sobre todo si quieres uno que sea de buena calidad. En el terreno de los teclados para juegos hay una gran variedad, girando en torno a la inclusión de teclas para macros o LED de iluminación personalizada.

Hay una amplia variedad de teclados que te pueden servir para crear documentos y demás acciones que cotidianamente se realizan en el ordenador, mientras que otros te serán de mayor utilidad al jugar videojuegos.

Los teclados mecánicos son suelen ser más caros, pero a cambio suelen ser más recomendables para escribir largas horas y para juegos.

ThundeRobot K70 Mechanical Keyboard

Hoy Gearbest nos propone un teclado para gamers con descuento Teclado mecánico ThundeRobot K70 por un precio de 62,81 € y nos dan un cupón de descuento para su compra cupon :ThundeRobottecldo https://www.gearbest.com/keyboards/pp_1679614.html?wid=154

Este teclado cumple con la mejores expectativas ya que es un teclado mecánico, resiente al agua y con retro-ilumincación. Dando un toque gamer a nuestro PC. Además es Plug and play con conector USB, no necesita instalar ningún controlador, fácil de usar. Ademas el teclado está en español. Con un tiempo de 3 ms de respuesta y con una vida de 60 millones de pulsación es un gran teclado.

El diseño ergonómico está hecho para jugadores, oficinistas y todo tipo de usuarios. Al ser mecánico el tacto es suave y preciso.

Diseño intuitivo, agregando una serie de teclas de función de acceso directo Por ejemplo Presione FN + INICIO para cambiar los modos de retro iluminación.

Pero también os recomendamos ver otros teclados de su selección de productos.

Alfawise V1 Blue Switch Spanish Version Mechanical Keyboard

También con el teclado en español otro teclado para gamers. Puedes comprarlo en:

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_617869.html?wid=1433363 por 39,42€

iPazzPort Wireless Backlit Bluetooth Keyboard With Touchpad Mouse for PC Desktop

Un teclado fino que une un touch pad que sirve de ratón que soporta multi-touch y Scrolling bar. Puedes comprarlo en :

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_1698404.html?wid=1433363 por 39,42€

New Mechanical Feel Wired Office and Family Game Keyboard with Light Indicator

Otro teclado mecánico muy elegante con un diseño futurista. También tiene iluminación. Puedes comprarlo en:

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_1713162.html?wid=1433363 por 26,55€

Motospeed CK94 NKRO Slim Gired Gaming Mechanical Keyboard

Este es un teclado mecánico profesional para juegos muy elegante. La retroiluminación RGB ajustable puede crear un entorno de juego maravilloso. ¡La elección perfecta para los amantes de los juegos! Puedes comprarlo en:

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_1625700.html?wid=1433363 por 70,84€

Motospeed CK89 NKRO Wired Gaming Mechanical Keyboard

Parecido al anterior paro con las teclas en negro Puedes comprarlo en:

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_1620016.html?wid=1433363 por 70,84€

Espero que os gusten los teclados que hemos presentado