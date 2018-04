Las mejores aplicaciones para Android de abril del 2018 según Google Android Excelence. Las mejores aplicaciones y juegos según Google reciben el sello de Android Excellence. Google ha nominado las mejores aplicaciones del mes de abril.

Desde el año pasado, cada 3 meses el equipo de Google Play reconoce el gran trabajo que hacen los desarrolladores potenciando a las mejores aplicaciones y juegos con sus premios Android Excellence. En este artículo os dejamos las mejores aplicaciones para Android en abril del 2018.

Android Excellence es una recopilación que Google hace cada cierto tiempo. En dicha colección nomina las mejores aplicaciones y juegos que podemos descargar en nuestro Android. Google ha publicado una nueva lista donde nos muestran cuales son algunas de las mejores aplicaciones y juegos disponibles para Android.

Estas son las nuevas aplicaciones “Android Excellence”

La sección Editors’ Choice de Google Play ya ha renovado su sección para mostrar las aplicaciones y juegos más excelentes de este segundo trimeste del año.

Nos encontramos 13 aplicaciones , todos de gran calidad, como la aplicación fotográfica Adobe Photoshop Lightroom CC, la aplicación deportiva Seven, la aplicación de aprendizaje de programación SoloLearn.

La primera aplicación de la lista es Adobe Photoshop Lightroom CC. Se trata de la versión móvil de uno de los mejores programas para fotografía. Ediciones rápidas y profesionales con ajustes rápidos que harán que tus capturas queden mejor que nunca.

Google también destaca Seven, una aplicación que no es muy original (hay cientos de versiones en Google Play) y que nos propone una serie de actividades para ponernos en forma. La virtud de esta fórmula es que podremos hacer esos ejercicios en solo siete minutos. No nos ayudará a conseguir un cuerpo fitness, pero si es lo suficientemente efectivo como para que te sientas mejor con tu cuerpo.

Por último, Google nos recomienda SoloLearn, una aplicación que nos permite aprender nuevos lenguajes de programación por nuestra propia cuenta.

Lista de aplicaciones Android Excellence abril 2018